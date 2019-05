Stadio S.Siro, Sala: non ci sono rischi

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - I tecnici del Comune e del Politecnico di Milano dicono che allo stadio di San Siro "la situazione è immutata e non possiamo che riferirci a loro". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle condizioni dello stadio Meazza, dopo le ultime segnalazioni su oscillazioni e cadute di calcinacci.

"Prima queste vibrazioni venivano percepite e non le si considerava e adesso invece si considerano - ha detto a margine di una evento alla Cariplo Factory -. E' chiaro che dal nostro punto di vista non c'è nessuna volontà di rischiare di tenere aperta una struttura se ci fosse un rischio, nessuno di noi è così pazzo e io in primis non voglio prendermi nessun rischio".

In questo momento "non avrei nemmeno gli strumenti, di fronte a una valutazione tecnica del Politecnico che mi dice che la situazione è immutata, per ipotizzare una chiusura dello stadio - ha aggiunto -. Non possiamo che riferirci ai tecnici e per me è importante che chi fa questo tipo di analisi è titolato a poterle fare".