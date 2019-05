'Sei spia dei carabinieri, dacci i soldi'

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 9 MAG - Due italiani di 28 e 35 anni - scippatori seriali di anziani, attivi nella provincia di Varese - sono stati arrestati oggi a Milano dai carabinieri con l'accusa di estorsione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Busto Arsizio (Varese).

La coppia di malviventi, secondo le indagini coordinate dalla Procura, avrebbe estorto 3.500 euro a un cinquantenne, secondo loro "colpevole" di aver fatto la spia ai carabinieri, ma in realtà del tutto estraneo alla vicenda, che con le sue informazioni avrebbe consentito di individuare un box dove i malviventi avevano nascosto uno scooter. In realtà l'uomo si era limitato ad aprire un cancello condominiale per far entrare gli uomini dell'Arma, che erano sulle orme dei due uomini grazie alle segnalazioni delle vittime degli scippi.