Politano: 'Spalletti? Ha un contratto'

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - ''Siamo a disposizione di Spalletti, che credo resterà visto che ha un altro anno di contratto, e di quello che vorrà fare la società. Conte è un grande allenatore, i numeri parlano per lui, anche se non l'ho mai avuto come allenatore''. Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Matteo Politano, intervistato da Sport Mediaset a pochi giorni dalla sfida col Chievo anche sulle voci riguardo la panchina nerazzurra. ''Mancano ancora tre partite, abbiamo questo piccolo vantaggio quindi dobbiamo essere bravi a raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile - ha proseguito -. Il Chievo pur essendo già retrocesso non regalerà niente, verranno a Milano senza nulla da perdere, con la testa libera''.Politano poi fa il punto sul riscatto da parte dell'Inter: ''Stiamo lavorando, spero che l'Inter lo porti a termine. Ora pensiamo alle prossime tre partite, sono soddisfatto della mia stagione anche se avrei voluto fare qualche gol in più per aiutare la squadra. Dall'anno prossimo lavoreremo anche per vincere qualcosa''.