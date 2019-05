Orio, 23 mln di euro utile netto 2018

(ANSA) - BERGAMO, 9 MAG - L'assemblea degli azionisti di Sacbo, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Orio al Serio (Bergamo), ha approvato oggi il progetto di bilancio del gruppo relativo all'esercizio 2018 e che include il bilancio d'esercizio di Sacbo Spa e quello della società interamente controllata 'BGY International Services Srl'. L'assemblea ha preso atto dell'andamento positivo del Gruppo, che registra la nuova quota massima annua di ricavi e un utile netto di poco superiore a 23 milioni di euro.

L'attività svolta dal gruppo ha generato ricavi per 162,71 milioni, in crescita di 24,27 milioni rispetto all'esercizio precedente (+17,5 %), chiuso con ricavi per 138,44 milioni. La consistente crescita dei ricavi complessivi 2018, è influenzata da una sopravvenienza attiva di oltre 13 milioni di euro derivante dal positivo delinearsi di un contenzioso legale.