Incidente: morta una donna, grave la figlia

(ANSA) - CASORATE SEMPIONE (VARESE), 9 MAG - Una donna è morta, e altre tre persone sono rimaste ferite, in un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro auto, questa mattina, su una strada provinciale a Casorate Sempione.

Per estrarre le persone dalle auto accartocciate, i vigili del fuoco di Somma Lombardo (Varese) hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori. La vittima dell'incidente è Alessandra Grinovero, 50 anni, deceduta sul colpo mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Punto insieme alla figlia di 17 anni, rimasta gravemente ferita.

Un uomo di 46 anni e un ragazzo di 18 anni, al volante di altre due delle quattro auto rimaste coinvolte nell'incidente, sono a loro volta ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale. Forse un sorpasso azzardato da parte di uno degli automobilisti avrebbe innescato poi un tamponamento a catena.