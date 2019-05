Il 9/6 concerto Filarmonica gratis

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Per il settimo anno consecutivo la Filarmonica della Scala regala un concerto a Milano. Il 9 giugno l'orchestra diretta da Riccardo Chailly si esibirà in piazza Duomo, in uno spettacolo che verrà trasmesso in diretta su Rai 5 (a partire dalle 21.15) e si vedrà anche all'estero (non solo in Europa ma anche in Medio Oriente, Nord Africa e Asia).

Il programma include la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak e un tributo a Nino Rota a quarant'anni dalla morte con la Suite del balletto La Strada (dal film di Fellini) e brani tratti dalla colonna sonora di Prova d'orchestra. Il bis "se il pubblico sarà caldo", ha aggiunto il direttore principale della Filarmonica, sarà con una Habanera messicana. Oltre al programma, quest'anno senza grandi solisti (perché il vero solista "è la filarmonica") la vera novità è che il concerto sarà plastic-free. Chi ci lavorerà, sarà infatti dotato di una borraccia in alluminio per evitare bottigliette di plastica, e il pubblico sarà invitato a fare altrettanto.