Ikea lancia servizio 'second hand'

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Riconsegnare un mobile ancora in buono stato in cambio di un buono acquisto da spendere all'interno dei negozi o seguire dei tutorial online attraverso i quali ricevere istruzioni e consigli, per riparare e personalizzare i mobili: parte oggi l'iniziativa "Dai una seconda vita ai tuoi mobili usati IKEA", che si propone di diventare nei prossimi mesi un punto di snodo tra coloro che vogliono rivendere o ricomprare un prodotto di seconda mano e chi invece vuole donargli "una seconda vita" aggiustandolo o personalizzandolo per un nuovo ambiente o uso, ma anche per donarlo, ad esempio a chi può averne ancora bisogno.

L'iniziativa fa parte della campagna internazionale sulla sostenibilità, lanciata oggi, 'Un mondo migliore inizia a casa'.