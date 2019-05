Drive in e spiaggia con cinema Bianchini

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Il drive in, la spiaggia, il giardino sono le novità del cinema Bianchini in partenza a magio.

Dal 24 maggio al 30 luglio uno dei simboli della cultura pop americana degli anni '50 arriva all'Idroscalo, dove ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.30 sarà possibile rivedere a bordo lago sotto le stelle, comodamente seduti nelle proprie automobili e con un maxi schermo, i migliori film della library Mediaset grazie alla collaborazione con Infinity, il servizio streaming del gruppo Mediaset, main partner dell'iniziativa.

Sempre all'Idroscalo ma sulla sponda ovest, inaugura il 31 maggio il Cinema in Spiaggia by Infinity, che dal venerdì alla domenica, alle 21.30, fino al 30 Luglio, proporrà una selezione ad hoc dei film di Mediaset. A queste nuove sale se ne aggiunge un'altra: il cinema Bianchini segreto, in giardino, all'interno dell'Università Statale.