Acido, Sara denunciata da una ragazza

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 9 MAG - Un'altra persona è rimasta vittima delle persecuzioni di Sara Antonella Del Mastro, la 38enne che martedì sera a Legnano (Milano) ha aggredito con l'acido un uomo di 30 anni che ha frequentato per circa un mese.

Si tratta di una giovane residente nel varesotto, che Del Mastro ha contattato sui social, convinta che le avesse "rubato" il fidanzato. È quanto emerge dalla denuncia del trentenne, sporta ai carabinieri il 19 aprile scorso. La donna, che con lui aveva solo stretto amicizia in rete, ha poi denunciato a sua volta la 38enne per molestie telefoniche.