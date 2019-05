A processo a Lecco 'killer dei gattini'

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Inizierà martedì 14 maggio al Tribunale di Lecco il processo contro la 41enne milanese residente a Lecco, accusata di aver ucciso 2 gatti e di averne maltrattati altri tre. Lo rende noto Enpa, spiegando che la donna deve rispondere non solo dei reati di uccisione e maltrattamento di animali, ma anche di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Infatti, dopo essere stata denunciata da Enpa a luglio, le 41enne era stata destinataria di un'ordinanza con cui il sindaco di Lecco le vietava di detenere animali; lei, però, quel provvedimento non lo ha rispettato.

L'Ente Nazionale Protezione Animali si costituirà parte civile. Due le morti accertate: Stellina, che si ipotizza essere stata congelata in un freezer, e la gatta Stella, deceduta in seguito a percosse. Meglio (si fa per dire) è andata al gatto Damon e ad altri tre felini che, pur maltrattati, sono comunque sopravvissuti alle sevizie.