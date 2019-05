Tornano i Fast Animals And Slow Kids

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Arriva a due anni di distanza dal precedente il nuovo album dei Fast Animals And Slow Kids che il 10 maggio pubblicano 'Animali notturni'. Il quinto capitolo discografico della band composta da Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti, è anche il primo pubblicato con una major del disco, la Warner Music. "Non abbiamo fatto compromessi - ha raccontato Aimone Romizi, che dei testi del gruppo è anche la penna - ma semplicemente ci sentiamo in un momento di grande libertà, che ci permette di usare anche parole come cuore e amore che prima ci risultavano ostiche".

Anticipato in radio dal singolo 'Radio Radio', 'Animali notturni' è composto da una scaletta di undici tracce, da quella che ha dato il titolo al lavoro, fino a 'Novecento', che riassume le intenzioni di tutto il disco. "Il Novecento è il secolo del cambiamento - ha detto Romizi - e questo momento per noi ha un po' quel tipo di significato. I cambiamenti sono qualcosa che può fare paura, ma ti aiutano anche a crescere".