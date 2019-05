Tangenti: Tajani, non si speculi

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Noi siamo sempre stati garantisti, con il M5S e l'amministrazione Raggi, con il Pd, siamo garantisti con gli eletti di Forza Italia. Naturalmente sono stati sospesi dal loro incarico nel partito, ma i processi si fanno nelle aule di giustizia, non in tv, e le elezioni si vincono combattendo sul terreno della politica. Non vogliamo che si speculi sulle vicende giudiziarie". Così il vicepresidente di Fi Antonio Tajani rispondendo ai cronisti sull'inchiesta lombarda e sui possibili effetti sulle elezioni europee.