Leonardo, tessera musei Torino-Milano

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - In occasione dei 500 anni di Leonardo, Torino e Milano uniscono le forze con una tessera musei speciale, che permette di visitare le mostre e i luoghi leonardeschi di entrambe le città.

La nuova formula, al prezzo scontato di 78 euro anziché 87 valida fino al 30 giugno, è partita il 2 aprile, raccogliendo finora 800 adesioni. Per i ragazzi fino a 14 anni il prezzo è ridotto a 40 euro, per quelli dai 15 ai 26 anni sale a 62.

L'iniziativa è una delle tante che quest'anno uniscono le due città all'insegna delle celebrazioni di Leonardo. Dopo la presentazione del programma torinese a Milano, oggi il palinsesto meneghino è stato illustrato nel capoluogo piemontese. Presenti entrambi gli assessori alla Cultura: Francesca Leon per Torino e Filippo Del Corno per Milano, oltre ai direttori del Castello Sforzesco, Claudio Salsi, e dell'Associazione Abbonamento Musei, Simona Ricci.