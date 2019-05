Gara di risotti con chef all'estero

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Il risotto, piatto tra i simboli gastronomici di Milano nel mondo, sarà oggi al centro di una sfida tra chef italiani all'estero. Alle 18 infatti, a Palazzo Giureconsulti, ci sarà uno show-cooking per iniziativa di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Fiera Milano.

L'iniziativa "The world's 100 best Italian restaurants a Milano" si colloca all'interno di Milano Food City, il fuorisalone della manifestazione fieristica Tuttofood. Il tema della kermesse ruota intorno al concetto "che il piatto tipico ben si adatta ai gusti internazionali con le ricette degli chef italiani all'estero: con le barbabietole in Irlanda, i gamberi in Spagna e alle Maldive, la lavanda in Inghilterra, gli scampi in Dubai, il cavolo in Germania, l'aragosta in Svezia, il brasato in Cina", raccolte dalla Camera di commercio in una mappa.