A Milano apre Università della Birra

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Taglio del nastro a Milano per Università della birra, il polo professionale promosso da Heineken Italia e rivolto agli operatori del settore.

L'Università, che ha sede nel quartiere di Lambrate negli spazi un tempo occupati da una tipografia e ora recuperati, offre in oltre 1000 metri quadrati aule per la didattica e lo studio, ma anche esperienze e conoscenze sul mondo della birra, dalla materia prima al bicchiere, con insegnanti specializzati e con l'utilizzo del digitale. L'obiettivo è quello di divulgare know how e competenze di alto livello per gli operatori del settore e stimolare opportunità di business per l'intera filiera. Il mercato della birra in Italia "vive un momento dinamico, una vera e propria primavera - ha detto Soren Hagh, amministratore Delegato di Heineken Italia - Il progetto di Università della Birra è 100% made in Italy, ma potenzialmente esportabile anche all'estero". Ad oggi l'Università ha già formato oltre 1.000 operatori e l'obiettivo per il 2019 è di raddoppiare.