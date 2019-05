Summit ambientalista agli Adventure Days

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Il primo summit delle associazioni ambientaliste UP2U sarà ospitato dagli Adventure Days, il festival internazionale dell'esplorazione, in programma dal 10 al 12 maggio 2019 a Canale di Tenno, in provincia di Trento. La natura come luogo di fuga e di ricerca, la vita all'aria aperta come passione, il tempo libero come spazio per uscire dall'ordinario sono alla base della filosofia del festival che negli anni si è consolidato come riferimento per chi condivide la passione per l'avventura non come sport estremo, performance o gara, ma come un'esperienza alla portata di tutti.

Gli AD 2019 si apriranno ad Arco il 10 Maggio con una serata interamente dedicata ai pionieri dello sci ripido, a chi ha esplorato il vuoto con gli sci e proseguiranno sabato 11 e domenica 12 con workshop, camminate, momenti di incontro, dibattiti. Diversi gli ospiti, come il narratore Michele Dalai, il climber e artista Jeremy Collins o l'alpinista ambientalista Zoe Hart.