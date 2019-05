Sala:'Io candidato premier? Una battuta'

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAG - "Zingaretti ha risposto nell'unico modo in cui poteva rispondere, ma io la considero una battuta, non di più". Lo ha detto a Firenze Beppe Sala, sindaco di Milano, rispondendo ai giornalisti a proposito delle dichiarazioni del segretario Pd Nicola Zingaretti, il quale non ha escluso una candidatura a premier dello stesso Sala.

"Io ho due anni davanti" come sindaco, ha aggiunto Sala a margine di un evento a Firenze, e "sono tanto tempo; per mia cultura voglio essere giudicato alla fine. Così ho fatto con l'Expo, così voglio fare alla fine del mandato, poi si vedrà. In questo momento sono totalmente concentrato su Milano. Però, il sindaco di Milano deve far sentire le sue ragioni". Per Sala i sindaci possono essere un esempio per il Pd nazionale: "Da quel punto di vista noi possiamo portare un contributo".