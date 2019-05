Milan:chiarimento fra Gattuso e Bakayoko

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - C'è stato un chiarimento fra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko, all'indomani del battibecco in panchina durante Milan-Bologna, secondo quanto filtra dal club rossonero. L'allenatore e il centrocampista francese si sono parlati prima dell'allenamento di questa mattina a Milanello, alla presenza dei dirigenti Leonardo e Paolo Maldini. Ora, sottolineano dal Milan, per tutti la concentrazione è massima per preparare al meglio la sfida di sabato con la Fiorentina.