Giochi 2026: Malagò, Tomba testimonial

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Il 24 giugno a Losanna, quando il Cio deciderà la candidatura vincitrice dei Giochi invernali del 2026, a sostenere Milano-Cortina "ci saranno diversi atleti e soprattutto diverse atlete di discipline invernali olimpiche e paralimpiche. Tra queste sono confermate Arianna Fontana, così come Sofia Goggia e Michela Moioli. Tra gli uomini, ci sarà un testimonial assoluto come Alberto Tomba". Lo ha rivelato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"I rappresentanti della delegazione saranno particolarmente eleganti, tutti avranno l'onore di vestire Armani, con divise personalizzate Milano-Cortina", ha quindi specificato il capo dello sport italiano, aggiungendo che "sarà realizzato un inno con parole di Mogol e musiche di Ennio Morricone da inserire nel contesto dei due filmati di presentazione della candidatura. Di questo se ne occuperà un gigante della materia come Marco Balich".