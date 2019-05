Fontana: 'Sospeso incarico ad Altitonante'

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - "Ho deciso di sospendere immediatamente l'incarico affidato al sottosegretario Altitonante". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato in consiglio regionale di aver revocato l'incarico a Fabio Altitonante, finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per tangenti negli appalti condotta dalla Dda di Milano.

"Da un lato la notizia dell'indagine ci conforta perché conferma la presenza di solidi anticorpi nella nostra Regione contro la corruzione, dall'altro ci colpisce in modo particolare per le misure cautelari decise nei confronti del sottosegretario Altitonante" ha aggiunto Fontana. "Per consentire agli uffici regionali di lavorare nella massima operatività e serenità ho deciso di sospendere immediatamente l'incarico nei confronti del sottosegretario".