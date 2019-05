Boomdabash festeggiano 15 anni a Milano

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Loredana Bertè, J-Ax, Sergio Sylvestre, Sud Sound System, Rocco Hunt, Clementino saliranno sul palco dell'Alcatraz per 'Boomdabash & Friends', lo show con cui il 9 maggio la band festeggia i primi 15 anni di carriera.

"Il 9 Maggio celebriamo un traguardo importante, 15 lunghi anni di musica. Un'avventura - dice la band - fatta di sacrifici ma tante soddisfazioni. Per la prima volta i fan di Boomdabash assisteranno ad un live con una line up di altissimo livello, per uno spettacolo che difficilmente potranno dimenticare e che sicuramente lascerà un segno indelebile".

In questa nuova avventura live i quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) proporranno dal vivo molti brani del loro ultimo lavoro "Barracuda - Predator edition" e i momenti più salienti della loro carriera musicale, dalla recentissima "Per un milione" a "Portami con te" fino al "Il solito Italiano" e "Non ti dico No".