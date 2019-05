Studente 15ne spaccia a scuola a Sondrio

(ANSA) - SONDRIO, 6 MAG - Uno studente quindicenne è stato denunciato, dalla polizia, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti a Sondrio: vendeva marijuana al Campus scolastico del capoluogo.

Gli agenti delle Volanti della questura, nell'ambito di controlli per contrastare l'uso di droga fra i giovani, hanno notato tre ragazzi appartati vicino all'ingresso. Quando la pattuglia si è avvicinata per chiedere i documenti, uno dei tre ha mostrato segni di insofferenza ai controlli dei poliziotti.

È stato allora perquisito e trovato in possesso di oltre 26 grammi di marijuana. Nella sua casa sono state sequestrate 53 bustine di plastica per il confezionamento delle dosi.