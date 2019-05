Inter, in estate amichevole con il Psg

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Nuova tappa in Asia per la prossima tournée estiva dell'Inter. I nerazzurri infatti sfideranno il Paris Saint-Germain il prossimo 27 luglio a Macao per l'International Super Cup al Macau Taipa Olympic Sports Center.

''Un'altra occasione che avvicinerà le grandi squadre europee e in particolare l'Inter agli appassionati in Asia'', spiega la società in un comunicato sul proprio sito. La gara contro i francesi si aggiungerà a quelle che l'Inter disputerà in Asia contro Manchester United (20 luglio a Singapore) e Juventus (data e luogo da definire) per l'International Champions Cup, mentre la sfida contro il Tottenham (4 agosto) si giocherà a Londra.