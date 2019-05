A.Fontana, uniti per Milano-Cortina

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - "Domani presenteremo in videoconferenza la nostra candidatura alle sette federazioni internazionali degli sport invernali che sono attualmente riunite in Australia.

Io sosterrò la partecipazione di tutti gli interpreti, stakeholder, istituzioni e cittadini, associazioni di categoria: tutti vogliono che si organizzino in Italia". Lo ha sottolineato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, parlando della corsa di Milano-Cortina per ospitare i Giochi invernali del 2026. Alla domanda se è fiducioso, Fontana ha risposto: "Incrociamo le dita. Se si dovesse fare una valutazione oggettiva sarei tranquillo. Dato che ci sono tanti elementi che purtroppo devono essere considerati sono cauto".