Zangrillo: 'Berlusconi sembra un 20enne'

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - "Dal punto di vista medico Silvio Berlusconi non ha nulla da invidiare a un ventenne. Il suo umore è buono, come quello di una persona che ha superato una prova difficile con coraggio e determinazione". Sono le parole del medico di fiducia dell'ex premier, Alberto Zangrillo, sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per via di una occlusione intestinale per la quale è stata necessaria un intervento chirurgico.

Il medico, precisando che domani l'ex presidente del Consiglio verrà dimesso, ha tenuto a sottolineare che "la preoccupazione è quella di cercare di limitare il suo grande desiderio di tornare immediatamente al discorso che ha interrotto relativo alle elezioni europee". In altri termini "è stato pregato di limitarsi e fare le cose in modo calibrato".

"Sta recuperando molto velocemente" ha detto Marina Berlusconi che anche oggi è venuta a trovare il padre. "Credo - ha aggiunto - che domani lo dimetteranno, quindi tutto bene".