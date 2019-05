Montella, "Non meritavamo di perdere"

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Vincenzo Montella è deluso dopo l'ennesima debacle della sua Fiorentina: "Dispiace per i ragazzi che ce la stanno mettendo tutta - dice in conferenza dopo il ko di Empoli - Non meritavamo di perdere, ci sono delle situazioni che non vanno per il verso giusto. La squadra ha creato tanto anche oggi, forse manca un po' di tranquillità. Forse è questo non ti fa fare gol. Ci prendiamo le critiche, anche forti. La squadra sta provando a giocare, non è nemmeno fortunata". A chi gli chiede se sia il caso di andare in ritiro: "Il ritiro? Una volta era fatto per stare insieme, per fare gruppo. Oggi ognuno sta per i fatti suoi, da solo col suo smartphone".