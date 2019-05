Food City,Sala e Zanetti a gara solidale

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Gara ai calci di rigore tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il vice presidente ed ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti, che hanno contribuito alla gara di solidarietà 'Più giochiamo più doniamo', che si svolge all'Arena civica nell'ambito di Expo per lo sport e di Milano Food City. L'obiettivo dell'iniziativa è donare derrate alimentari a chi è più bisognoso, attraverso lo sport e la partecipazione dei bambini delle scuole. Per ogni attività provata nelle diverse aree dell'Arena, i bambini riceveranno un gettone: il bottino raccolto lungo il percorso potrà essere incrementato allo stand di Milano Food City, dove i ragazzi potranno cimentarsi in un tiro in porta a bersaglio. Al termine della manifestazione, tutti i gettoni saranno trasformati in derrate alimentari da consegnare ai più bisognosi attraverso il lavoro di Banco Alimentare, Pane Quotidiano e Caritas Ambrosiana.