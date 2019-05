Comunità S.Egidio: 'Chi ha paura dei giovani?'

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Mobilitazione dei ragazzi, ambiente, profughi e razzismo sono i temi al centro dell'incontro dal titolo 'Chi ha paura dei giovani?' che si è concluso nel pomeriggio a Milano nella sede della Comunità di Sant'Egidio in via Olivetani. Gli organizzatori sono i Giovani per la Pace, movimento internazionale di Sant'Egidio, al cui invio hanno partecipato tanti giovani da diverse scuole superiori milanesi. "Quando Greta e i giovani sono scesi in piazza - ha affermato Anita, 15 anni - media e politici hanno trovato sempre qualcosa per criticare il nostro impegno: perché sminuire l'impegno di centinaia di migliaia di ragazzi con esempi insensati, con la 'caccia allo scandalo'? Forse perché continuare a ignorare il problema è molto più semplice che affrontarlo?".

Nell'incontro presso la sede di Sant'Egidio, dove si svolge la scuola di lingua e cultura italiana, sono arrivate anche proposte "per invertire la rotta e opporci alla cultura dello scarto".