Cibo: rassegna su asparagi a Desenzano

(ANSA) - DESENZANO SUL GARDA (BRESCIA), 4 MAG - Due territori e due eccellenze unite nel nome del gusto e della tradizione.

Dagli asparagi di Bassano al Lugana del lago di Garda per solleticare il gusto. Il 9 maggio si svolgerà Desenzano del Garda (Brescia), con inizio alle 20, la rassegna 'Asparagi bianchi di Bassano Dop & Lugana Doc'.

Eccellenze culinarie di due importanti distretti italiani - viene sottolineato dagli organizzatori - a cui verrà dato 'palco' tra i tavoli del ristorante Esplanade, stella Michelin.

La manifestazione, organizzata da 'Ospitalità Bonotto' di Desenzano, promuove la vocazione turistica delle due località e le loro primizie enogastronomiche per spingere il cosiddetto turismo di prossimità e qualità. All'Esplanade, chef Massimo Fezzardi si abbinano per la serata di degustazione il ristorante Sant'Eusebio di Bassano, chef Paolo Bonaldi, l'800 Bistrot di Pove, chef Riccardo Antoniolo, e Da Paeto di Cartigliano, chef Roberto Basso, tutti nel Vicentino.