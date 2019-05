Boschi varesotto in fiamme, un indagato

(ANSA) - LUINO (VARESE), 4 MAG - Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di incendio colposo, per il rogo che nei giorni scorsi ha distrutto 15 ettari di bosco a Dumenza, nel varesotto. L'uomo, trentenne, a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri forestali, il 1 maggio stava eseguendo lavori di manutenzione ad una recinzione in località Pezzacce con un flessibile. Alcune scintille avrebbero innescato le fiamme colpendo degli arbusti secchi, per poi attecchire agli alberi.

L'uomo ha immediatamente allertato i soccorsi ed ha tentato di spegnere l'incendio, ma non ci è riuscito. Durante il loro intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una cucciolata di cinghiali, strappandola al rogo poi domato il giorno seguente anche grazie all'intervento dei Canadair.