Berlusconi: medico, decorso sorprendente

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Il presidente Berlusconi sta avendo un decorso post-operatorio sorprendentemente positivo. È il post operatorio che spereremmo per ogni nostro paziente.

L'intervento è stato serio, perché effettuato in regime di urgenza. Dopo la visita di questa mattina, io e il professore Rosati confermiamo le dimissioni per lunedì". Lo ha detto, all'ANSA, il professore Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier Silvio Berlusconi, che nei giorni scorsi ha subito un'operazione per via di un'occlusione intestinale. E' il quinto giorno di ricovero in ospedale, al San Raffaele, per il leader di Forza Italia.