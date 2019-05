Arianna Fontana: spero sogno si realizzi

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Arianna Fontana, plurimedagliata olimpica di pattinaggio di velocità-short track, ha partecipato oggi all'evento 'Expo per lo Sport', dove ha ricordato il suo impegno come testimonial della candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026. "Sono contenta di far parte di questo gruppo che sta tentando di portare di nuovo in Italia le Olimpiadi. Credo che sia una cosa importante non solo per lo sport italiano, ma per tutta l'Italia e l'economia italiana e quindi spero che questo sogno si realizzi, ce la stiamo mettendo tutta, aspettiamo il 24 giugno con ansia". Un augurio condiviso dall'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri.

Bagno di folla anche per l'allenatore di basket Dan Peterson e per il campione olimpico di tiro con l'arco Michele Frangilli, che ha affascinato i ragazzi mostrando loro la medaglia d'oro conquistata a Londra 2012. 'Expo per lo Sport' è un evento dedicato alla promozione dello sport tra i ragazzi dai 4 ai 14 anni.