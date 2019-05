Agguato:Anghinelli,non so chi ha sparato

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Non so chi ha sparato, non posso darvi indicazioni". Sono le prime parole pronunciate alla polizia da Enzo Anghinelli, il pregiudicato che lo scorso 12 aprile è stato ferito da un colpo di pistola alla testa durante un agguato in via Cadore, a Milano. Il trafficante di stupefacenti è stato raggiunto da un colpo che ha attraversato il cranio e ha intaccato il cervello ma è comunque sopravvissuto. Dopo settimane di coma indotto ha finalmente avuto un primo contatto con gli investigatori della Squadra Mobile, a cui ha ripetuto a fatica, a causa delle sue condizioni ancora gravi, di non conoscere l'identità dei suoi aggressori fuggiti in sella a uno scooter.