Riqualificata a Milano piazza Leonardo

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Dopo 8 mesi sono finiti i lavori di riqualificazione di Piazza Leonardo da Vinci a Milano, in occasione del 500esimo anniversario della sua morte L'operazione di riqualificazione, realizzata da GRM Sviluppo (Stormit, Impresa Rusconi e Mangiavacchi Pedercini) è costata attorno agli 800.000 euro e ha interessato tutta l'area di 14.000 mq di fronte alla scuola Primaria Leonardo Da Vinci. In particolare sono stati rifatti pavimentazione, camminamenti e muretti. Inoltre sono stati piantumati 65 nuovi alberi, di cui 28 magnolie.

È stato realizzato anche un importante intervento sulla fontana Cascella, che è stata ripulita e ricoperta con vernice anti graffiti, oltre a essere stata dotata di un sistema di ricircolo dell'acqua, che precedentemente era scaricata direttamente nel sistema fognario. Nell'intera area del giardino antistante le scuole sono state sostituite le panchine esistenti, inseriti tavoli con panche integrate e realizzata una nuova oasi giochi per bambini.