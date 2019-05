In fiamme capannone nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - E' divampato ieri sera intorno alle 23 un incendio in un capannone di una ditta di logistica di Vignate, nel Milanese, dove erano stoccati dei materassi. Sul posto sono accorsi molti automezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. L'incendio ora è sotto controllo e non ci sono stati feriti.