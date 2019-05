Figlia sospesa, la madre aggredisce la docente

Appena ha saputo che sua figlia era stata sospesa per 15 giorni, è andata a scuola e ha aggredito la dirigente che l'aveva ricevuta: sono intervenute due volanti della Polizia e il 118 e ora la mamma di un'alunna della scuola professionale Einaudi di Lodi rischia una denuncia. E' quanto si legge su il Giorno.

La figlia 17enne, pluriripetente, è stata sospesa "per l'ennesima volta", come racconta il preside dell'istituto Francesco Terracina, e la madre giovedì mattina ha quindi deciso di andare a scuola evidentemente per chiedere spiegazioni. E' stata ricevuta dalla docente 63enne che dirige la sede distaccata dell'Einaudi che ha provato a calmarla, ma è invece stata colpita con pugni e anche oggetti. Portata al pronto soccorso, è stata poi dimessa con una prognosi di pochi giorni.

All'arrivo della Polizia, la donna era già andata via ma è poi stata rintracciata e identificata e ora rischia una denuncia.