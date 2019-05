Adunata Alpini, a Milano in 500 mila

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Sono 500 mila i partecipanti attesi alla 92esima adunata nazionale degli Alpini in programma dal 10 al 12 maggio a Milano. Evento clou della tre giorni meneghina sarà la sfilata di domenica 12 maggio, alla quale prenderanno parte 80 mila 'penne nere'. A fornire le stime è stato il generale Renato Genovese, presidente del Comitato organizzatore dell'adunata. Venerdì ci saranno la cerimonia dell'alzabandiera alle 10 in piazza Duomo e la sfilata della bandiera di guerra per le vie del centro che partirà alle 18.30 da Palazzo Cusani.

Sempre venerdì, alle 14, sarà inaugurata al Parco Sempione la Cittadella degli alpini, allestita dall'Esercito e dalla Protezione Civile. Sabato alle 12, meteo permettendo, si potrà ammirare il lancio dei paracadutisti all'Arena Civica. Alle 16 in Duomo si terrà la messa in suffragio di tutti i Caduti, mentre alle 20 prenderanno il via i concerti dei cori e delle fanfare in piazza Mercanti, Galleria, piazza San Carlo e piazza del Liberty.