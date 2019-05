(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Nel gennaio del 2018 avrebbe dovuto dirigere 'Il pipistrello', ma dovette rinunciare per motivi di salute. Oggi Zubin Mehta torna alla Scala con una serie di concerti che prende il via domani con la prima delle tre repliche della Sinfonia n.8 di Anton Bruckner. "Ho fatto tre prove con l'orchestra e mi sento benissimo", dice il maestro indiano, che il 29 aprile ha festeggiato 83 anni. Il ritorno alla Scala fa evidentemente felice il maestro: "Bruckner praticamente esaurito? In America non si vende molto...", scherza, raccontando il piacere nel ritrovare l'orchestra dell'Accademia e l'amico Pollini nel concerto del 7 maggio. In programma di Beethoven l'Ouverture da Egmont op. 84 e la Sinfonia n. 7, e di Mozart il Concerto n. 23 in la magg. per pianoforte e orchestra. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Fondazione Saint Francis Home, nata 15 anni fa a Pathankot, nella regione indiana del Punjab, per iniziativa di Alexander Pereira e dello stesso Mehta, per offrire assistenza alle bambine disabili.