Via a ritiro Milan, Leonardo a Milanello

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 2 MAG - È iniziato il ritiro del Milan, che resterà a Milanello fino alla partita di lunedì sera contro il Bologna, la prima delle ultime quattro di campionato per provare a conquistare la qualificazione alla Champions. La decisione di tenere la squadra nel centro sportivo rossonero per cinque giorni è stata presa ieri dopo il ritardo di circa un'ora con cui Tiemoué Bakayoko si è presentato all'allenamento, proprio all'indomani del discorso con cui l'ad Ivan Gazidis aveva chiesto al gruppo il massimo sforzo nel finale di campionato. Oggi i giocatori si sono presentati tutti in orario per l'allenamento del pomeriggio a Milanello, dove è presente Leonardo.