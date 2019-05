Grave operaio 55enne nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 2 MAG - Un operaio di 55 anni, di origini africane e residente in Oltrepò Pavese, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi in un'azienda di Broni (Pavia). L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato schiacciato da un bancale durante una fase di carico e scarico della merce. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, che hanno trasportato l'operaio al Policlinico San Matteo di Pavia. Il 55enne ha riportato un grave trauma cranico e un trauma al volto: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Sull'episodio sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri.