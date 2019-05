'Expo per lo sport' con Tortu e Candreva

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Ha preso il via a Milano 'Expo per lo Sport', evento dedicato alla promozione dello sport tra i ragazzi dai 4 ai 14 anni. Il campione mondiale di karate Stefano Maniscalco ha intrattenuto i bimbi raccontando loro i suoi inizi tra ginnastica artistica, calcio e arti marziali. Sono arrivati a Expo per lo Sport anche l'argento olimpico di Londra nel canottaggio Romano Battisti e il canoista Alberto Ricchetti, che si sono resi protagonisti di un'improvvisata partita a badminton con gli alunni di una terza elementare milanese. A poche ore dalla partenza per il Giappone, dove lo attendono i mondiali di staffetta, è tornato nello stadio in cui si allenava da bambino, il centometrista Filippo Tortu: "Da piccolo ho praticato tanti sport, poi mi sono reso conto che volevo correre". Expo per lo Sport è anche sinonimo di solidarietà, grazie alla collaborazione con Milano Food City. Non poteva quindi mancare il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, che ha sottolineato l'importanza della beneficenza.