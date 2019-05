C.Italia:Lega A,murales a Bergano e Roma

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - In vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma due grandi murales, che raffigureranno i volti rappresentativi delle società finaliste. Le opere che celebrano l'impresa sportiva delle squadre di Gasperini e Inzaghi saranno realizzate in zone periferiche delle due città, nell'ottica di riqualificazione del territorio urbano attraverso l'unione di arte e calcio, grazie alla partecipazione di Siae.

Per l'occasione sono stati scelti writers italiani di fama internazionale: JORIT, per la città di Roma, e ROSK&LOSTE, a Bergamo. "Con i murales dedicati a queste due formazioni iniziamo un percorso che ci vedrà nei prossimi mesi impegnati ad esaltare e valorizzare la storia delle squadre di Serie A attraverso dipinti giganti sulle facciate dei palazzi nelle loro città", ha commentato l'a.d. della Lega di Serie A, Luigi De Siervo.