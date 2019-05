Berlusconi trasferito in degenza

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Terzo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano per l'ex premier Silvio Berlusconi, che è stato sottoposto martedì ad un'operazione per risolvere un'occlusione intestinale. A quanto si apprende, Berlusconi ha passato una notte tranquilla ed è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto degenza, nella sua stanza, nel settore D. Ancora non si sa quando il presidente di Forza Italia lascerà l'ospedale, potrebbe rimanere ricoverato ancora qualche giorno.