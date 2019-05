(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Bere acqua fa bene ai denti. Altre bevande possono macchiarli, o addirittura eroderli, perché acide, mentre l'acqua contiene elementi, come calcio e fluoro, che contribuiscono a preservare la nostra salute dentale. "L'acqua, in quanto microbiologicamente pura - spiega Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, membro dell'Osservatorio Sanpellegrino, e presidente della Federazione Mondiale del Termalismo -, nonché per i minerali in essa contenuti, in particolare calcio e fluoro, favorisce un incremento dei valori medi del pH salivare, proteggendo la dentatura". Bevendone un litro e mezzo al giorno, aggiunge, "è possibile assumere oltre il 30% del fabbisogno giornaliero" di calcio. Inoltre le acque minerali contengono "la giusta dose di fluoro e sono ideali per prevenire carie dentali, soprattutto nei bambini e nei ragazzi fino ai 14 anni". Per evitare un eccesso di fluoro però "si consiglia di bere acque che ne contengono più di 1,5 mg/l solo per periodi brevi e non continuativamente".