Al via demolizione torri Zingonia

(ANSA) - BERGAMO, 2 MAG - Sono iniziate ufficialmente stamattina le operazioni di demolizione delle torri di Zingonia: gli operai della ditta appaltatrice 'Vitali Spa' hanno ultimato i lavori di bonifica dei tre palazzi 'Anna', mettendo in azione dalle 9 un braccio da 47 metri che demolirà gli edifici.

Un grande telo è stato issato per proteggere dalle polveri l'abitato circostante. Ci vorranno almeno tre giorni per l'abbattimento della prima torre di Zingonia: in seguito saranno demoliti i palazzi gemelli 'Athena', divenuti negli anni luogo di spaccio e degrado. "Cominciata oggi la DEMOLIZIONE delle famigerate torri del degrado, dello spaccio e della criminalità" a Zingonia (Bergamo). "Lunedí 13 maggio sarò di nuovo sul posto per controllare la situazione. Dalle parole ai fatti!", ha scritto su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.