Maxi poster in via Corelli contro Cpr

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - Un maxi poster raffigurante Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Marco Minniti in versione muratori è stato affisso in via Corelli a Milano dalla Rete Mai più lager - No ai Cpr per denunciare la costruzione "di un luogo di reclusione per persone innocenti".

"Il Cpr, un lager che sta prendendo forma nel silenzio e nell'indifferenza dei più, è anche la metafora del nostro Paese ai tempi del 'decreto sicurezza' - si legge in una nota - I ministri dell'attuale governo Lega- M5S stanno erigendo muri, (fisici, giuridici e mentali) che violano i diritti, incitano all'odio e propongono segregazione e repressione come metodo e pretesto di governo".

Sul poster sono raffigurati Salvini che "si dà un gran da fare a costruire muri" mentre Luigi di Maio "lo assiste da bravo manovale, e Danilo Toninelli sonnecchia. A vigilare sul cantiere, il precedente ministro dell'Interno Marco Minniti, il quale assiste alla messa in pratica del suo piano con l'utilizzo dei suoi attrezzi".