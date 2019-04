L'Unità, appello giornalisti pro Santoro

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un gruppo di ex giornalisti e poligrafici dello storico quotidiano 'L'Unità' ha sottoscritto un appello perché la proprietà della testata venga venduto a Michele Santoro dopo che il conduttore televisivo e a sua volta giornalista ha espresso una volontà in tal senso. "Non possiamo che guardare con favore all'iniziativa di Santoro - scrivono in una nota diffusa all'ANSA -. Pensiamo che chi fa riferimento alla sinistra democratica (lo sottolineiamo: la questione non riguarda soltanto il Pd, ma tutta la sinistra) abbia bisogno, oggi più che mai, di una testata con una missione molto semplice, sebbene tutt'altro che facile, da compiere: interpretare il bisogno e la richiesta di informazione e di approfondimento da parte di un'area politica e culturale che oggi appare divisa, delusa, smarrita".