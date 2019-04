25 aprile: assolti membri Lealtà e azione

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Sono stati assolti perché il fatto non sussiste quattro dirigenti di Lealtà azione, tra cui uno dei leader dell'associazione di estrema destra, Fausto Marchetti, accusati di apologia del fascismo per una manifestazione, il 25 aprile 2016, con saluti romani al campo X del cimitero Maggiore di Milano dove sono sepolti i caduti fascisti della Repubblica sociale. Lo ha deciso nel processo con rito abbreviato il Tribunale di Milano a seguito dell'inchiesta del pm Piero Basilone che aveva chiesto 4 condanne a 3 mesi.

"Non ci possono impedire di commemorare dei ragazzi che sono morti, noi facciamo il saluto romano perché ricordiamo quei morti per un'idea, non li facciamo in altri contesti, e questa come altre sentenze lo stanno dimostrando". Così Stefano Del Miglio, dirigente dell'associazione di estrema destra Lealtà azione, ha commentato la sentenza fuori dall'aula del Tribunale di Milano.