Ramelli: centinaia a corteo antifascista

(ANSA) - MILANO, 29 APR - È partito da piazzale Loreto il corteo antifascista organizzato a Milano in risposta a quello annunciato, ma non autorizzato, dall'estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani.

Sono diverse centinaia le persone che sfilano nel contro corteo promosso da alcune sigle della sinistra, dai comitati antifascisti, dai centri sociali, come Cantiere e Lambretta, il comitato Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale.

Ad aprire la manifestazione c'è lo striscione: "Milano 29 aprile, nazisti no grazie" e molti manifestanti scandiscono lo slogan 'Ora e sempre Resistenza'. Il percorso del corteo è cambiato per volere della Questura, che ha motivato la modifica con la "troppa vicinanza" con il raduno di estrema destra, come hanno spiegato i promotori della manifestazione.

Il 29 aprile "non deve diventare una data contraltare del 25 aprile, i neo fascisti non hanno diritto di parola", ha scandito al megafono uno dei promotori della manifestazione.