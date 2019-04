Imbrattata la scritta in ricordo di Ramelli a Milano

E' stata imbrattata la scorsa notte la scritta in ricordo di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù di cui oggi si ricorda l'anniversario dell' omicidio, avvenuto 44 anni fa. A scoprire l'atto di vandalismo, una Volante della polizia, che passando intorno alle 3.30 in via Paladini ha notato che la lastra che copre la scritta 'Ciao Sergio' era stata coperta di vernice rosa. Un altro segnale del clima di tensione che si respira in questi giorni a Milano, con due corone partigiane date alle fiamme, gli adesivi sul volto della partigiana Lia al teatro della cooperativa, lo striscione per Mussolini esposto in corso Buenos Aires. Oggi, poi, le due manifestazioni di segno opposto: l'estrema destra che ricorda Ramelli, con il corteo vietato dal prefetto, e gli antifascisti in presidio a piazzale Dateo.

Sala, il corteo già vietato da prefetto - "Il prefetto l'ha vietata e quindi non va fatta" la fiaccolata questa sera in ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani annunciata dell'estrema destra. Di questo è convinto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che invece sarà alle 15 alla cerimonia ufficiale di Ramelli, giovane del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di avanguardia operaia. "Se il prefetto dice no - ha detto riferendosi ai politici, anzi alle "forze costituzionali" che hanno firmato un appello per permettere il corteo e non solo un presidio statico - non va fatta perché è lui il titolare a far rispettare l'ordine".

"Io ricordo un ragazzo massacrato a sprangato per un'idea. La violenza da qualunque parte arrivi non è mai una soluzione". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a una domanda sulla commemorazione oggi a Milano di Ramelli. "Mi auguro che tutto venga fatto nel rispetto della legge, della decenza e del buongusto. Penso che nessuno si offenda se viene ricordato un ragazzo ucciso a sprangate per un'idea", ha detto Salvini. Se saranno esposti striscioni inneggianti al fascismo oppure verranno fatti saluti romani? "Ci sono le forze dell'ordine, ci penseranno loro", ha concluso il ministro.